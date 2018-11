POL-MI: Angler immer noch vermisst - Polizei veröffentlicht Foto des Mannes

Mithilfe des Fotos vom Vermissten erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Preußisch Oldendorf-Getmold (ots) - Von dem seit rund zwei Wochen vermissten Angler aus Preußisch Oldendorf (Kreis Minden-Lübbecke) fehlt weiterhin jede Spur. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber, einem speziell für die Personensuche ausgebildeten "Mantrailer-Hund" und Leichenspürhunden der Polizei sowie einem Sonarboot und Tauchern der Feuerwehr Petershagen, gibt es immer noch keine Spur vom Vermissten. Auch intensive Ermittlungen der der Kriminalpolizei im Umfeld des 65-Jährigen brachten bisher keine Hinweise auf dessen Verbleib. Auch ein erster Zeugenaufruf führte nur zu einem spärlichen Hinweisaufkommen. Nun weiten die Ermittler die Suche nach dem Vermissten mit einem Foto aus.

Der Angler war letztmalig in den frühen Morgenstunden des Samstags, 3. November 2018, gegen 3.30 Uhr, mit seiner Ausrüstung am Hafenbecken von Getmold am Mittellandkanal, unterhalb der Brücke "Zum Yachthafen", gesehen worden. Hiernach verliert sich seine Spur. Der Mann ist 1,80 Meter groß, hat kurzes, schütteres Haar ist Brillenträger und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens vermutlich anglertypische Bekleidung.

Mit der Veröffentlichung des Fotos erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweis an die Polizei bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

