POL-MI: Auto beim Abbiegen übersehen

Beim Abbiegen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Lübbecke (ots) - Infolge eines Unfalls im Industriegebiet Ost, zog sich am späten Donnerstagvormittag eine Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 54-jähriger Hüllhorster gegen 12 Uhr mit seinem Golf den Heuweg und wollte in Höhe Thysenstraße nach links Abbiegen. Zeitgleich befuhr eine Fiat-Fahrerin (46) den Heuweg in Richtung Jockweg. So kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die verletzte Lübbeckerin wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf rund 7.000 Euro taxiert.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866-1300 od. 1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell