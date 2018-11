POL-MI: Unfall im Kreuzungsbereich

Die beiden Autos kollidierten im Kreuzungsbereich. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Lübbecke (ots) - Auf der Kreuzung Fiesteler Straße und Hedemer Straße kollidierten am Donnerstagmittag zwei Autos. Hierbei verletzten sich die beiden Insassinnen eines Audis. Aufgrund von Zeugenaussagen liegt der Vermutung nahe, dass der beteiligte Hyundai-Fahrer bei Rotlicht in die Kreuzung einfuhr.

Die Fahrerin (23) des Audis befuhr Hedemer Straße aus Richtung Stockhausen kommend. Als an der Kreuzung zur Fiesteler Straße die Ampel für sie auf Grün wechselte, fuhr die Lübbeckerin an, um die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Hierbei kollidierte sie mit einem Hyndai. Dessen Fahrer, ein 79-jähriger Meller, wollte auf der Fieseler Straße den Kreuzungsbereich in Richtung Fiestel passieren. Die beiden Verletzen (23 und 26) wurden vor Ort im Rettungswagen behandelt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden taxierte man auf rund 13.000 Euro.

