POL-ST: Westerkappeln, Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos Drei Schwerverletzte

Ochtrup (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Metelener Straße in Richtung Metelen und verunfallte in Höhe Weiner 115. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Kradfahrer eine Linkskurve und fuhr rechts in einen Graben. Dabei verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 58-jährige Mann aus ...

