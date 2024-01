Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Wohnung

Hörstel (ots)

Am Mittwoch (17.01.24) ist tagsüber in eine Erdgeschosswohnung am Postdamm in Riesenbeck eingebrochen worden. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 20.25 Uhr. Der Spurenlage zufolge hebelten die unbekannten Täter die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. In den Räumen wurden zahlreiche Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchsucht. Auch eine Holztür innerhalb des Hauses wurde augebrochen. Die Täter stahlen Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Wohnung liegt am Postdamm zwischen Im Vogelsang und Am Teutohang. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Rheine entgegen unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell