POL-ST: Emsdetten, Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall

Saerbeck (ots) - An der Färberstraße ist es am Samstagabend (21.10.23) zwischen 19.00 Uhr und 22.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Bewohner kehrten am späten Abend nach Hause zurück und stellten den Einbruch fest. In den Räumen des Hauses wurden offenbar Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchsucht. Ersten Erkenntnissen zufolge ...

mehr