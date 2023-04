Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Greven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Freitag (14.04.) um 19.15 Uhr auf der Telgter Straße (L 588). Ein Lkw-Anhänger-Gespann geriet in den Straßengraben. Ein 57-jähriger Mann aus Bielefeld befuhr mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann die Telgter Straße aus Fahrtrichtung Ostbevern kommend in Richtung Greven. Zwischen der Anschlussstelle zur B 481 und dem Dortmund-Ems-Kanal kam ihm eine weiße Sattelzugmaschine mit schwarzer Plane entgegen. Die Sattelzugmaschine fuhr teilweise auf der Fahrbahn des Bielefelders. Dieser wich dem Sattelzug nach rechts aus und kam auf den Grünstreifen. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den rechtsseitig gelegenen Straßengraben. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Das Fahrzeuggespann musste durch die Feuerwehr Greven bis zum Eintreffen eines Abschleppunternehmens vor einem weiteren Abrutschen gesichert werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aufgefangen. Der Fahrer der weißen Sattelzugmaschine setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Nach Zeugenangaben befanden sich mehrere Männer am Unfallort, die dem LKW-Fahrer Hilfe leisteten und möglicherweise als Unfallzeugen in Frage kommen. Diese Männer waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen weißen Sattelzug machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571-928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell