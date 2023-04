Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebe stehlen Katalysator und Handtasche aus Auto, Taten im Märchenviertel und in Dutum

Rheine (ots)

In Rheine haben Kriminelle im Märchenviertel von einem Auto den Katalysator entwendet. In Dutum schlugen sie die Scheibe eines Wagens ein und stahlen eine Damenhandtasche. Die Tat am Gretelweg im Märchenviertel ereignete sich zwischen Montag (17.04.23), 21.30 Uhr, und Dienstag (18.04.23), 08.00 Uhr. Unbekannte Täter bockten einen grünen VW Polo auf und bauten den Katalysator ab. Der Wagen parkte auf Höhe der Hausnummer 8. In Dutum haben unbekannte Täter einen Mitsubishi Space Star, der an der Sutrumer Straße/Ecke Sachsstraße in der Einfahrt einer Doppelhaushälfte parkte, aufgebrochen. Zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr, schlugen sie die Scheibe der Fahrerseite ein. Aus dem Wagen stahlen sie eine Damenhandtasche. Die Polizei in Rheine nimmt zu den Taten Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

