Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, mehrere Müllcontainer in Flammen

Greven (ots)

Die Polizei ist in der Nacht zu Samstag (27.02.21) gegen 03.46 Uhr zu einem Brand im Kreuzungsbereich Hansaring/Grüner Weg gerufen worden. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, standen mehrere Müllcontainer in Flammen. Die insgesamt sieben Container standen auf einem Müllplatz im Bereich eines Garagenhofs, der zu einer Adresse an der Stauffenbergstraße gehört. Die Feuerwehr, die ebenfalls zum Brandort ausgerückt war, löschte den Brand umgehend. Eine Zeugin hatte in der Nacht zunächst einen lauten Knall gehört. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie die brennenden Mülltonnen und alarmierte die Polizei. Wie das Feuer entstanden ist, dazu gibt es bisher keine Erkenntnisse. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 3.000 Euro. Die Polizei in Greven nimmt Hinweise von Zeugen, die zur Brandzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

