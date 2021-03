Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Lkw-Fahrer überschreitet Lenkzeiten

Rheine (ots)

Am Freitag (26.02.) haben Mitarbeiter des Verkehrsdienstes der Kreispolizei Steinfurt in Rheine am Vennhauser Damm einen niederländischen LKW überprüft. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer eine fremde Fahrerkarte im digitalen Kontrollgerät eingelegt und seine Lenkzeiten massiv überschritten hatte. Außerdem wies das Fahrzeug technische Mängel auf. Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund dessen Sicherheitsleistungen in Höhe von fast 4.000 Euro an. Die Weiterfahrt wurde dem Niederländer untersagt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell