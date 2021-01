Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Ladendiebstahl durch Ablenkungsmanöver, Tabakwaren entwendet

Lotte (ots)

Zwei Diebe haben in einem Aldi-Markt an der Jahnstraße in Alt-Lotte eine größere Zahl von Zigarettenpackungen im Wert eines dreistelligen Eurobetrags gestohlen. Die unbekannten Täter nutzten für ihre Tat am Montag (11.01.21) gegen 14.45 Uhr ein Ablenkungsmanöver. Sie luden einen Einkaufswagen voll mit Lebensmitteln - unter anderem mit rund einem Dutzend Tüten frischer Backwaren, die die Angestellte an der Kasse manuell eingeben musste. Während der Preiseingabe befüllten die Unbekannten ihre Jacken- und Hosentaschen mit den Tabakwaren. Schließlich gaben sie an, ihre EC-Karte vergessen zu haben. Beide verließen daraufhin den Discounter. Die Täterbeschreibung lautet wie folgt: Der erste war etwa 1,75 Meter groß, übergewichtig und circa 35 Jahre alt. Er trug einen grauen Kapuzenpulli sowie eine Einmalmaske. Der zweite Täter war etwa 1,80 Meter groß, schlank und 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte dunkle Augen und dunkle Haare. Er trug ein mitgrünes Sweatshirt sowie eine dunkelbraune Steppjacke. Auch er hatte eine Einmalmaske über Mund und Nase gezogen. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Hinweise zum Ladendiebstahl entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

