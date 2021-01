Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, versuchter Aufbruchs eines Opferstocks, Spendendose von Krippe gestohlen Zeugen gesucht

SteinfurtSteinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben kurz nach Weihnachten am Montag (28.12.2020) zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr versucht, den in der Wand eingelassenen Opferstock in der Kirche St. Bernhard in Gravenhorst aufzubrechen. Dies gelang den Tätern offenbar nicht. Stattdessen stahlen sie von der Weihnachtskrippe im Altarraum ein Geldbehältnis für Spenden. Ob darin Bargeld enthalten war, ist unklar. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei in Rheine bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

