Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Bahnhofskiosk

Ibbenbüren (ots)

Am frühen Freitagmorgen (02.01.2020) gegen 03.20 Uhr sind Unbekannte in den Kiosk in der Eingangshalle des Bahnhofs an der Wilhelmstraße eingebrochen. Die Täter schlugen ersten Erkenntnissen zufolge ein Element einer Glasschiebetür ein. Überall lagen Splitter. Die Polizei hat darüber hinaus drei Steine aufgefunden, die zum Einschlagen der Tür gedient haben könnten. Die Unbekannten durchwühlten den Verkaufstresen des Kiosks und stahlen diverse Tabakwaren. Wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Es ist der zweite Einbruch in den Kiosk innerhalb kurzer Zeit. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell