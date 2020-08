Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrradeigentümer/-in gesucht

Rheine (ots)

Nach der Festnahme eines Fahrraddiebes sucht die Polizei jetzt den oder die Eigentümer/-in eines Fahrrades. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen am Mittwoch (29.07.2020) im Bereich des Mathias-Spitals stellen. Bei der Festnahme konnten die Beamten auch ein Fahrrad sicherstellen, das bisher bei der Polizei nicht als gestohlen gemeldet wurde. Vermutlich wurde das Rad im Bereich Lilienthalstraße/Ulmenstraße entwendet. Es handelt sich bei dem Rad um ein türkis-grünes Damenrad der Marke BTWin. Diese Räder werden ausschließlich durch die Firma Decathlon vertrieben. Das Fahrrad hat einen Korb am Lenker. Die Polizei sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses Fahrrades. Sie oder Zeugen, die wissen wem das Fahrrad gehört, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

