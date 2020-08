Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfallflucht

Neuenkirchen (ots)

Am Freitag (07.08.) wurde die Polizei gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf den Parkplatz an der Straße "Zum Angelsee" gerufen. Dort hatte es einen Rettungseinsatz gegeben, weil ein Seebesucher sich verletzt hatte. Der Rettungswagen blockierte während des Einsatzes die Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes. Ein Autofahrer, der vom Parkplatz fahren wollte, fuhr mit seinem PKW mehrfach mit Vollgas vor und zurück, wobei er ein geparktes Auto beschädigte. In seinem Fahrzeug saßen noch zwei weitere Personen. Ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann, der etwa 170 cm groß war, eine schlanke Statur und kurze, blonde Haare hatte und eine 18 - 20 Jahre alte Frau. Sie ist etwa 165 cm groß, hat braune, lange Haare und trug ein orangenes Top sowie eine dunkle Hose. Ihre Fingernägel waren weiß/pink lackiert. Der Fahrer, der auf dem Parkplatz vor und zurückfuhr, stieg zwischendurch immer wieder aus. Er schrie die Umherstehenden an, dass er an dem Rettungswagen vorbei fahren müsse. Die Beifahrerin des Mannes versuchte, diesen immer wieder zu beruhigen, was ihr aber nicht gelang. Als der Rettungswagen wegfuhr, setzte sich der unbekannte Fahrer mit dem Beifahrer in seinen Wagen und flüchtete über den Haarweg in Richtung Neuenkirchen. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese seit dem 04.08.2020 als gestohlen gemeldet sind. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Er ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hat eine kräftige Statur und dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Badehose und gab an, bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig zu sein und als Landwirt zu arbeiten. Er war, so Zeugenaussagen, augenscheinlich stark alkoholisiert, wie auch sein Beifahrer. Die Beifahrerin ließ der Fahrer bei seiner Flucht zurück. Sie wurde kurze Zeit später von einem anderen Fahrzeug abgeholt. Der Sachschaden des beschädigten Fahrzeugs liegt bei etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht Zeugen. Sie fragt: Wer kennt den Fahrer des Wagens, der auf dem Parkplatz das Auto beschädigt hat beziehungsweise den Fahrer, der die 18-20 Jahre alte Frau vom Parkplatz abgeholt hat. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell