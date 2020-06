Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in eine Schule

Rheine (ots)

Die Hausmeister der Edith-Stein-Schule an der Bühnertstraße meldeten am Montagmorgen (29.06.2020) einen Einbruch in das Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren vor Ort gesichert. Derzeit ist noch unklar, wie die Unbekannten in das Gebäude gelangt waren. Ein Hausmeister konnte mitteilen, dass er das Schulgebäude am Freitag ordnungsgemäß verschlossen hatte. Die Feststellungen, die er dann am Montagmorgen machte, lassen den Schluss zu, dass die Einbrecher gestört worden sind. An der geöffneten Haupteingangstür stand ein Computer zum Abtransport bereit. Ein Bildschirm lag hinter dem Gebäude auf dem Boden. In der Schule war eine Tür offenbar aufgetreten worden. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten den PC und den Bildschirm im Obergeschoss von Tischen geholt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

