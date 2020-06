Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (24.06.), in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 13.00 Uhr, wurde in Ibbenbüren ein schwarzer Opel Corsa durch einen unbekannten Verursacher erheblich beschädigt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz neben der Stern-Apotheke an der Oststraße 6. Die Beschädigung befindet sich im hinteren, linken Bereich des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf ca. 3000.- Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

