Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Fahrradfahrer schwer verletzt

Tecklenburg (ots)

Eine Zeugin meldete sich am Donnerstagabend (25.06.) gegen 20.55 Uhr und meldete einen schwer verletzten Radfahrer an der Sundernstraße. Die Frau war auf dem Weg von Tecklenburg nach Ledde, als sie einen 69-jährigen Fahrradfahrer aus Ibbenbüren sah, der mit seinem Rad im Grünstreifen lag und schwer verletzt war. Der Mann konnte gegenüber den Rettungskräften keine Angaben zum Unfallhergang machen. Auch die Zeugin hat den Unfallhergang nicht beobachtet. Der 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Alleinunfall aus. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

