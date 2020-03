Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus einem Fahrzeug

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag (24.03.2020), 17.30 Uhr, und Mittwochmorgen (25.03.2020), 07.30 Uhr, an der Anne-Frank-Straße einen PKW VW durchwühlt. Der Beetle war am Straßenrand geparkt worden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe einen Schlüssel mit einem silbernen Anhänger. Derzeit gibt es keine Erkenntnisse zu den Tätern. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell