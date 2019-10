Polizei Steinfurt

POL-ST: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Hopsten (ots)

Am Freitag, 18.10. 2019, gegen 01:40 Uhr, befuhr ein Rollerfahrer die Kettlerstraße in Richtung Marktstraße. Beamte sahen, dass am Roller kein Kennzeichen abgebracht war. Als sie den Rollerfahrer deshalb anhalten und überprüfen wollten, flüchtete dieser über die Kolpingstraße in Richtung Hospitalstraße. Anschließend fuhr er in den Wacholderweg, Schlehenweg, Rotdornweg und dem Himbeerweg, bis auf die Schaler Straße. Dort fuhr er auf dem Radweg bis zum Vogelbusch. Hier passierte er den Fußgängerweg, der durch Begrenzungspfähle gesperrt war. Hier verlor sich die Spur des Rollerfahrers. Er trug einen schwarzen Helm. Sein Sozius trug ebenfalls einen schwarzen Helm, jedoch mit roten Konturen an der Front, als auch am unteren Rand. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und einem Pelzkragen, sowie eine olivfarbene Hose. Hinweise auf den Rollerfahrer und seinem Sozius bitte an die Polizei Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/5914315.

