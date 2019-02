Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall im Johannistal

Bielefeld (ots)

DV/ Bielefeld- Gadderbaum - Am späten Dienstagnachmittag, um 17:28 Uhr, ereignete sich im Johannistal ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach dem vorläufigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 20-jährige Bielefelderin mit ihrem BMW Mini die Straße Johannistal aus Richtung Tierpark kommend in Richtung Ostwestfalendamm. An der Zufahrt zum Ostwestfalendamm wollte sie nach links auf den Zubringer in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich die Vorfahrt einer von links kommenden 26-jährigen Bielefelderin, die mit ihrem Opel Corsa auf dem Zubringer Ostwestfalendamm aus Richtung Innenstadt kommend unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen beide Pkw zusammen. Insgesamt wurden bei dem Zusammenstoß vier Personen verletzt. Die Fahrerin des BMW Mini sowie ihre beiden Beifahrer wurden mit Rettungsfahrzeugen der Feuerwehr in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Opel Corsa saß zusammen mit ihrem 6-jährigen Sohn im Pkw. Sie wurde mit ihrem Sohn ebenfalls in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen kann noch nichts gesagt werden. Lebensgefährlich wurde jedoch offensichtlich niemand verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Im Berufsverkehr kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Der Sachschaden wird auf ca. 40 000,- Euro geschätzt.

