Polizei Bielefeld

POL-BI: Randalierer schlagen auf Nachtpförtner ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei sucht drei Männer, die in der Nacht auf Dienstag, den 26.02.2019, auf einen Wachmann eines Parkhauses an der Körnerstraße eingeschlagen haben.

Gegen 03:00 Uhr erhielt der 42-jährige Nachtpförtner einen Anruf über die interne Sprechanlage. Ein Mann machte ihn darauf aufmerksam, dass Leute in einem der Untergeschosse urinieren würden. Aus diesem Grund wollte der Bielefelder nach dem Rechten sehen. Als er die Tür seines Büros öffnete, wurde er unvermittelt von drei Personen angegriffen und zu Boden gebracht. Sie sprühten ihm Pfefferspray in die Augen. Der 42-Jährige wurde mehrfach geschlagen. Schließlich gelang es ihm, die Bürotür zuzuziehen und sich in seinem Fahrzeug in Sicherheit zu begeben. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Daraufhin flüchteten die drei Täter aus der Einfahrt Körnerstraße in Richtung Turnerstraße. Zur Täterbeschreibung: Einer der Männer war 1,90 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, hatte eine normale Statur und war dunkel gekleidet. Er trug eine Mütze, Handschuhe und einen Schal vor dem Gesicht. Die Beiden anderen Täter waren etwas kleiner, aber ähnlich gekleidet und ebenfalls mit Mütze und Schal maskiert. Beide trugen Handschuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

