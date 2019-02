Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Wasserwerker unterwegs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Montag, den 25.02.2019, gab sich ein unbekannter Mann gegenüber einer 80-jährigen Bielefelderin als Mitarbeiter eines Wasserwerks aus. Gemeinsam mit einem Komplizen gelang es ihm so, Goldschmuck aus der Wohnung zu stehlen.

Gegen 10:30 Uhr klingelte eine unbekannte Person an der Wohnungstür der Seniorin in der Bielsteinstraße. Der Mann behauptete, Mitarbeiter eines Wasserwerks zu sein und das Wasserrohrsystem in der Wohnung überprüfen zu müssen. Die Bielefelderin ging mit dem Mann in das Badezimmer. Dort ließ er das Wasser aus dem Waschbecken und der Badewanne für eine Weile laufen. Diesen Zeitraum nutzte offenbar ein weiterer Täter und begab sich ebenfalls in die Wohnung. Er durchsuchte mehrere Schränke und entwendete Goldschmuck. Der erste Täter kann wie folgt beschrieben werden: er ist circa 30 Jahre alt, schlank und etwa 1,73 Meter groß. Zur Tatzeit trug er eine Jeans, eine Jacke mit Namensschild und ein graues Basecap.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich von Handwerkern den Namen und den Grund der Arbeiten nennen. Schließen Sie die Wohnungstür. Rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma an und lassen sich die Angaben bestätigen. Sprechen Sie mit Angehörigen über diese Art des Trickdiebstahls.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521-5450 entgegen

