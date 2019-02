Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Ungewöhnliche Brände

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Brackwede - Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise zu zwei Bränden am Sonntag, 24.02.2019. Aus ungeklärter Ursache geriet an der Heeper Straße eine Absperrbarke und an der Hauptstraße ein Strandkorb in Brand.

Gegen 01:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines Strandkorbs an der Hauptstraße, in Nähe der Straßeneinmündung Kirchweg, gerufen. Als Streifenbeamte an der Eisdiele erschienen, stand ein Strandkorb in der Außengastronomie bereits komplett in Flammen.

Das Feuer hatte sich schnell ausgebreitet und griff auf weitere Stühle und eine Werbetafel über. Ein Schaden am Gebäude entstand bei dem Brand nicht. An einem Lounge-Sofa entdeckten die Polizisten Beschädigungen durch Gewalteinwirkung. Der Sachschaden betrug mindestens 1.000 Euro.

In Nähe der Einmündung Heeper Fichten brannte am Sonntagabend gegen 20:55 Uhr eine Absperrbarke an der Heeper Straße. Als Streifenbeamte vor Ort erschienen, hatte die Feuerwehr bereits den Brand gelöscht. In dem Einmündungsbereich sicherten mehrere Absperrbarken aufgeschüttetes Erdreich. Davon wurde eine durch die Flammen beschädigt. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 500 Euro.

