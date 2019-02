Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Paderborn - Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen

Bielefeld (ots)

CB / Bielefeld / Paderborn - Die Mordkommission "Kaukenberg", unter der Leitung von Kriminalhauptkommissarin Jutta Horstkötter, ermittelt in dem Tötungsdelikt in Paderborn vom 23.02.2019.

Am vergangenen Samstag kam es zu einem Tötungsdelikt in Paderborn mit zwei tödlich verletzten Personen durch Schussverletzungen. Bei den beiden Personen handelt es sich um einen 90-jährigen Paderborner und seine 63-jährige Tochter. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Staatsanwaltschaft und die Polizei davon aus, dass es zu einer Schussabgabe nach innerfamiliären Streitigkeiten kam. Auslöser könnte eine krankheitsbedingte Persönlichkeitsveränderung des 90-Jährigen sein. Die Herkunft der Waffe ist unter anderem derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Mordkommission. Eine Obduktion der Leichname findet voraussichtlich am Dienstag, den 26.02.2019, statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell