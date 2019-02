Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei BMW in Senne gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - Ein 3er BMW und ein BMW X7sind zwischen Donnerstag und Freitag, 22.02.2019, im Sattlerweg gestohlen worden.

Zwischen Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, und Freitag, 05:40 Uhr, entwendeten Autodiebe einen silbergrauen BMW 390L am Sattlerweg. Ein 23-jähriger Bielefelder hatte seine Limousine in einer Parkbucht in Nähe des Kürschnerwegs abgestellt. Der BMW stammt aus dem Baujahr 2009 und trug Bielefelder Kennzeichen. Der Pkw besitzt ein Schiebedach und eine Delle mittig des Heckstoßfängers.

Ein 33-jähriger Bielefelder hatte seinen schwarzen BMW X70 am Freitag, gegen 01:30 Uhr, am Fahrbahnrand des Sattlerwegs geparkt. Am Freitagvormittag bemerkte er gegen 11:10 Uhr, dass sein Auto nicht mehr vor einem Wohnhaus, in Nähe des Kürschnerwegs, stand. Der BMW aus dem Baujahr 2010 war in Bielefeld zugelassen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

