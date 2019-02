Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Tresore entwendet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt und Brake - Unbekannte stahlen am Samstag, den 23.02.2019, unter anderem zwei Tresore aus Gebäuden am Hebronweg und an der Grafenheider Straße - Zeugen gesucht.

Die unbekannten Einbrecher stiegen zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr über die Terrassentür in ein Mehrparteienhaus im Hebronweg ein. Dort stießen sie auf einen 40x40 cm großen Tresor. Sie flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Weit schwerere Beute machten Einbrecher an der Grafenheider Straße. Zwischen Freitag, den 22.02.2019, 20:30 Uhr, und Samstag, den 23.02.2019, 09:00 Uhr, drangen Unbekannte in ein Firmengebäude ein. Dieses befindet sich nahe der Kreuzung zur Werkstraße. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten Bargeld, ein hochwertiges Ziermesser, eine Flagge, einen Hubwagen sowie einen 350 Kilogramm schweren Panzerschrank mit diversen Unterlagen. Auch sie verließen das Gebäude in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell