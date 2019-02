Polizei Bielefeld

POL-BI: Schlägerei vor einer Bar

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, den 24.02.2019, gerieten etwa 30 Personen in eine Schlägerei an der August-Bebel-Straße.

Zeugen riefen die Polizei gegen 03:30 Uhr zu einer Sportsbar an der August-Bebel-Straße Nahe der Oelmühlenstraße. Nach ersten Erkenntnissen, waren 30 bis 40 Leute in eine Schlägerei verwickelt. Während sich Streifenwagen der Bar näherten, entfernten sich zahlreiche Personen in unterschiedliche Richtung. Andere blieben in kleinen Gruppen vor der Bar stehen. Vor Ort äußerten sich die Personen zu dem Vorfall nicht. Zwischen den anwesenden Männern herrschte eine gereizte Stimmung. Deswegen sprachen die Beamten Platzverweise gegen sie aus. Ein 18-jähriger Bielefelder weigerte sich beharrlich, den Platz zu verlassen, und wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

