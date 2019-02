Polizei Bielefeld

POL-BI: Mobiliar aus Außengastronomie gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Windflöte - Unbekannte haben in der Nacht zu Montag, 25.02.2019, mehrere Stühle und Tische einer Bäckerei in Windflöte gestohlen.

Einer 53-jährigen Angestellten der Bäckereifiliale fiel der Diebstahl im Bereich der Außengastronomie am Montag, gegen 05:40 Uhr, auf. Den gerufenen Streifenbeamten berichtete sie, dass das Mobiliar am Sonntagmittag zum Geschäftsschluss noch in dem Außenbereich an der Einmündung Lippstädter Straße und Friedrichsdorfer Straße vollzählig war. Sie vermisste drei braune Tische und 20 braune Stühle, die mittels eines Stahlseils zusammengekettet waren.

Die Polizei fragt, wer hat zur Tatzeit etwas Auffälliges an der Bäckerei bemerkt oder wer hat die Täter, die eventuell ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute benutzten, gesehen?

