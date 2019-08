Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (05.08.), in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 05.50 Uhr, in ein Sportcenter an der Gutenbergstraße eingedrungen. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Es wurden mehrere Räume durchsucht und verschlossene Türen aufgebrochen. Eine Registrierkasse mit Wechselgeld wurde gestohlen. Die Polizei hat vor Ort die Spuren gesichert. Die Ermittler suchen Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

