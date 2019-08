Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Brand, Zeugen gesucht

Hörstel (ots)

Am Freitagnachmittag (02.08.), gegen 15 Uhr, meldete eine Spaziergängerin an der Waldstraße den Brand einer etwa 20 Quadratmeter großen Waldfläche. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Nach den polizeilichen Ermittlungen ist offenbar kurz zuvor von Unbekannten an der Brandstelle ein kleinerer Baum gefällt worden. Es ist daher nicht auszuschließen, dass das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich gelegt worden ist. Die Ermittler suchen Zeugen, die in dem Waldstück an der Waldstraße Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215.

