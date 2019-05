Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch/PKW-Diebstahl

Steinfurt (ots)

In ein Firmengebäude an der Meteler Stiege, Nähe Dieselstraße, ist in der Nacht zum Mittwoch (29.05.2019) eingebrochen worden. Der oder die Täter öffneten in der Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, zunächst gewaltsam ein Fenster. Bei der Suche nach Diebesgut stießen sie in den Räumen dann auf die Schlüssel für einen draußen abgestellten PKW. Mit dem grauen Audi fuhren die Diebe davon. An dem Wagen befanden sich die WIT-Kennzeichen (WIT- K 512). Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem PKW-Diebstahl machen können, Telefon 02551/15-4115. Zudem fragen sie: Wo ist der graue Audi A6 abgestellt worden?

