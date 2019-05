Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Schuppens und eines Carports

Groß Schwiesow (ots)

Am 29. Mai 2019 wurde kurz nach Mitternacht eine Familie in Groß Schwiesow unsanft aus dem Schlaf geweckt. Durch einen lauten Knall wurde die Familie auf einen Brand aufmerksam, der die auf dem Grundstück befindlichen Schuppen sowie den angrenzenden Carport erfasst hatte. Den Bewohnern gelang es noch, beide im Carport stehenden PKW aus der Gefahrenzone zu schaffen, ohne dass an diesen Schäden entstanden. Durch die Familie wurde über den Notruf die Polizei informiert, welche ihrerseits die Rettungsleitstelle informierte. Bereits nach fünf Minuten waren die ersten Kameraden der FFw Groß Schwiesow vor Ort. Insgesamt waren 26 Kameraden der Wehren Groß Schwiesow, Karow und Lüssow bis kurz vor 03:00 Uhr im Einsatz. Die beiden Schuppen und der Carport brannten komplett herunter. In den Nebengelassen befanden sich mehrere technische Geräte, Werkzeuge, ein Moped u.a. Der entstandene Schaden wird auf 50.000,-EUR geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden, wohl auch dem Umstand geschuldet, dass die drei Objekte nicht mit dem Wohnhaus verbunden waren. Durch die Hitzeentwicklung gingen am Wohnhaus der geschädigten Familie zwei Fensterscheiben zu Bruch, zwei Mülltonnen des Nachbarhauses wurde ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist gegenwärtig unklar. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen, ein Brandursachenermittler kommt zum Einsatz. i. A. Detlef Uhl Polizeihauptkommissar

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefanie Busch, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell