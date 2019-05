Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfall/Pflanzen beschädigt

Hopsten (ots)

Am Dienstag, 21.05.2019, gegen 03.30 Uhr, kam es am Vorbrink 3 in Hopsten zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurden Pflanzen im Wert eines dreistelligen Eurobetrages. Reifenspuren deuten darauf hin, dass der Schaden durch einen LKW oder einen Transporter verursacht wurde, der vermutlich auf der Garageneinfahrt wenden musste. Hinter der Wohnanschrift führt eine schmale Brücke über einen Bach, die sehr schmal ist und für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen nicht zugelassen ist. Es soll sich um ein helles Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

