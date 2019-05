Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Steinfurt (ots)

Auf der Kreuzung Europaring/Wasserstraße hat sich am Mittwochmorgen (29.05.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer aus Steinfurt schwer verletzt wurde. Gegen 06.45 Uhr fuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Steinfurt von der Mühlenstraße über die Kreuzung in Richtung Borghorst. Den Angaben zufolge war sie bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad von der Wasserstraße kommend, nach Zeugenangaben bei für ihn roter Ampel, auf den Europaring in Richtung Wettringer Straße. Es kam zur Kollision. Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstanden leichte Sachschäden.

