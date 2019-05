Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Erstmeldung: Verpuffung auf Tankstellengelände

Gescher (ots)

Auf einem Tankstellengelände an der Raiffeisenstraße in Gescher ist es am Dienstagvormittag zu einer Verpuffung gekommen. Näheres ist noch nicht bekannt, Rettungskräfte sind im Einsatz.

