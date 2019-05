Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Dienstagvormittag (28.05.), gegen 10.00 Uhr, ereignete sich auf der Fuestruper Straße ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin wollte nach rechts auf das Grundstück Fuestruper Straße 96 abbiegen. Dies wurde von einem nachfolgenden Autofahrer zu spät bemerkt. Er fuhr auf den abbiegenden Pkw auf und flüchtete anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Greven. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Den Schilderungen zufolge, handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Jeep mit WAF-Kennzeichen. An dem Jeep befand sich im Frontbereich ein Chromgestänge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell