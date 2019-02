Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall sorgt für Verkehrsbehinderungen - 32-jährige Autofahrerin erlitt Verletzungen

Blender (ots)

Für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte am Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Verden und Thedinghausen. Eine 32jährige PKW-Fahrerin aus Thedinghausen, die auf der Landesstraße in Richtung Verden fuhr, übersah kurz vor der Weserbrücke die 38-jährige Fahrerin eines SUV, die hinter einem stehenden LKW angehalten hatte. Die 32-Jährige fuhr auf, geriet anschließend in den Gegenverkehr, durchbrach einen Weidezaun und kam auf einer Weide zum Stehen. Während sie leichte Verletzungen davontrug, blieben ihr einjähriges Kind, das sich ebenfalls im Auto befand, sowie die SUV-Fahrerin unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landstraße teilweise voll gesperrt werden. Es kam zu kilometerlangen Staus in beide Richtungen.

