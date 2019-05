Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Altenberge (ots)

Am Montagnachmittag (27.05.), gegen 15.50 Uhr, hat ein Unbekannter auf der B 54 einen gefüllten Joghurtbecher aus einem fahrenden Fahrzeug hinausgeworfen. Der Yoghurtbecher landete auf der Windschutzscheibe eines entgegenkommenden schwarzen Mercedes, der auf der B 54 in Fahrtrichtung Münster unterwegs war. In der Scheibe entstand ein Riss. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

