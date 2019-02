Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Verstärkte Polizeikontrollen an den Karnevalstagen

Steinfurt (ots)

Ab heute, Donnerstag (28.02.), feiern im Kreis Steinfurt wieder viele Karneval. Umzüge und unzählige Karnevalspartys stehen an. Die Kreispolizei wünscht allen Närrinnen und Narren dabei viel Spaß. Aber denken sie daran: wenn sie feiern und Alkohol trinken, klären sie vorher, wie sie nach Hause kommen. Vielleicht ist einer ihrer Freunde bereit, nicht zu trinken und fährt sie. Oder sie nehmen ein Taxi oder ein öffentliches Verkehrsmittel. Die Polizei ist an den Karnevalstagen vermehrt im Einsatz und verstärkt die Alkoholkontrollen. Dazu noch ein wichtiger Hinweis: Unterschätzen sie den Restalkohol nach einer langen Feier nicht. Ein paar Stunden Schlaf und ein gesundes "Katerfrühstück" reichen nicht aus, um am anderen Morgen ins Auto zu steigen und los zu fahren. Gefährden sie weder sich noch andere Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell