Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfall mit Verletzten

Recke (ots)

Auf der Kreuzung Ibbenbürener Straße/Püttenbeckstraße sind am Mittwochmorgen (27.02.2019) zwei PKW zusammengestoßen. Dabei erlitten eine 72-jährige Autofahrerin schwere und die andere PKW-Fahrerin leichte Verletzungen. Um kurz nach 08.00 Uhr fuhr die 72-jährige Frau aus Mettingen auf der Püttenbeckstraße in Richtung Steinbeck. An der vorfahrtberechtigten Ibbenbürener Straße kam es zur Kollision mit dem Auto einer 87-jährigen Frau aus Recke, die in Richtung Recke unterwegs war. Ein Unfallwagen schleuderte auf den Grünstreifen neben der Straße und beschädigte dabei einen Straßenpfahl. Der andere Wagen fuhr nach etwa 50 Metern in eine Wiese. Die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen werden auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

