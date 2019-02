Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall

Westerkappeln (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.02.2019), gegen 14.00 Uhr, fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Kleinkraftrad auf der Langenbrücker Straße in Richtung Hollenbergs Hügel. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor sie aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über den Motorroller und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam ihr ein 57-jähriger Autofahrer aus Mettingen entgegen, der noch ausweichen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde die 31-jährige Zweiradfahrerin aus Westerkappeln leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen leichten Schock. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 6.200 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell