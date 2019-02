POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Polizei Steinfurt

Im Einmündungsbereich Große Straße/Püsselbürener Damm hat sich am Mittwochmorgen (27.02.2019), um 08.50 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. An dem Unfall waren ein LKW und eine Pedelec-Fahrerin beteiligt. Die 78-jährige Zweiradfahrerin aus Ibbenbüren erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen. Die Spuren wurden gesichert. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/591-4315. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 61-jähriger Mann aus Fürstenau mit dem LKW-Gespann (LKW + Anhänger) von der "Große Straße" -aus Richtung Glücksburger Straße kommend- nach rechts auf den Püsselbürener Damm abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin.

