POL-ST: Vorsicht vor Betrügern!

Steinfurt (ots) - Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Microsoft Mitarbeiter ausgeben! Die Polizei warnt ausdrücklich vor Betrügern, die sich als Microsoft Mitarbeiter ausgeben und persönliche Daten ausspähen. Derzeit melden sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus dem Bereich Ibbenbüren bei der Polizei und melden derartige Anrufe. Dabei behaupten die Betrüger am Telefon, dass der Rechner des Nutzers von Viren befallen sei. Dann bieten sie telefonisch oder über das Internet Software an, die angeblich bei der Säuberung des Computers helfen soll. Durch die Installation der angeblichen Fernwartungssoftware landet allerdings Spionagesoftware auf dem Rechner, über die die Betrüger auf das Gerät zugreifen und Daten ausspähen können. So gelangen die Betrüger an Email - Daten, Kennwörter, Bankverbindungen und Kreditkartendaten. Die Polizei empfiehlt die Telefongespräche mit den angeblichen Microsoft-Mitarbeitern so schnell wie möglich zu beenden und keinerlei Software zu installieren. Falls auf Drängen des Anrufers doch irgendwelche Software installiert wurde, sollte der Computer sofort ausgestellt und vom Netz getrennt werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Microsoft unter keinen Umständen unaufgeforderte Telefonanrufe durchführt, in denen das Unternehmen anbietet, ein schadhaftes Gerät zu reparieren. Darüber hinaus fragt das Unternehmen niemals aktiv nach Kreditkarteninformationen oder sonstigen persönlichen Daten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell