POL-ST: Greven, Verkehrsunfall am Dienstag

Greven (ots) - Auf dem Emsdettener Damm (B 481) hat sich am Dienstagnachmittag (20.11.2018) ein Auffahrunfall ereignet, an dem vier Fahrzeug beteiligt waren. Bei dem Unfall erlitt eine 18-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen. Die an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden werden auf insgesamt 15.500 Euro geschätzt. Um kurz vor 17.00 Uhr hatte sich in Fahrtrichtung Emsdetten, etwa 300 Meter vor der Kreuzung Saerbecker Straße, ein leichter Rückstau gebildet. Ein 32-jähriger, ein 54-jähriger und ein 56-jähriger Autofahrer bremsten daher ihre Fahrzeuge ab. Die dann folgende 18-jährige Grevenerin bemerkte dies scheinbar zu spät, bremste auf der regennassen Fahrbahn ab und prallte auf den vor ihr fahrenden Wagen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden aufeinander geschoben. Die 18-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

