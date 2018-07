POL-ST: Hörstel-Dreierwalde, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Hörstel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Knüwenstraße ist am Donnerstagabend (05.07.2018), um kurz vor 21.00 Uhr, der Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 31-Jährige bei einem Alleinunfall von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Am Motorroller entstand Totalschaden. Der 31-Jährige war den Spuren zufolge in Richtung Dreierwalde gefahren, als er mit dem Zweirad von der Fahrbahn abkam. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell