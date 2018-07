POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall, LKW flüchtig

Emsdetten (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr und Samstag (30.06.2018), 09.15 Uhr, ist auf dem Parkplatz vor dem Hermann-Emanuel Berufskolleg an der Arminstraße ein silberner Golf hinten links angefahren worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der gesicherten Unfallspuren dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen LKW mit einem rot lackierten Unterfahrschutz handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

