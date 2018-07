POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit Verletzten

Emsdetten (ots) - Auf der Kreuzung Rheiner Straße/Elbersstraße hat sich am Mittwochnachmittag (04.07.2018) ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 49-jährige Pedelec-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau aus Rheine ins Münsteraner Klinikum. Um kurz nach 14.00 Uhr wollte die Zweiradfahrerin die Rheiner Straße in Richtung Innenstadt überqueren, wobei es zur Kollision mit dem PKW einer 26-jährigen Emsdettenerin kam. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

