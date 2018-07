POL-ST: Rheine/Lengerich, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Rheine/Lengerich (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch (04.07.2018) und Donnerstag (05.07.2018) in Rheine und Lengerich drei Autofahrer angetroffen, die offensichtlich unter Drogeneinfluss standen. In allen drei Fällen verlief der Drogentest positiv. Die Beamten ordneten die entnahmen von Blutprobe an und eröffneten Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde allen drei Fahrern untersagt. In Rheine-Elte wurde am Mittwochmorgen, gegen 09.00 Uhr, ein 46-jähriger Mann aus dem Kreis Warendorf angehalten. Am Mittwochabend, gegen 23.10 Uhr, stoppten Beamten einen 25-jährigen Rheinenser auf der Lakestraße in Rheine und in der Nacht zum Donnerstag, gegen 02.00 Uhr, wurde auf der Tecklenburger Straße in Lengerich ein 20-jähriger Lengericher angehalten.

