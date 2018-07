POL-ST: Hörstel, versuchter Einbruch/Sachbeschädigung

Hörstel (ots) - Auf dem Gelände des Tennisvereins an der Westfalenstraße haben sich am vergangenen Wochenende, zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag (02.07.2018), ungebetene Gäste aufgehalten. Am Mittwoch zeigte der Platzwart der Abteilung, wo sich die Unbekannten zu schaffen gemacht hatten. Demnach waren die Täter auf das Dach des Vereinsheims gestiegen und hatten dort einige Dachpfannen entfernt. Möglicherweise wollten sie über das Dach ins Gebäude gelangen. Dies war aber aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht möglich. Ein am Giebel montierter Bewegungsmelder wurde abgeschlagen und eine daneben montierte Satellitenantenne wurde ebenfalls beschädigt. Auf dem Gelände beschädigten sie zudem ein Gartenbank und einen Gartenstuhl. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

